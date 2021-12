Pensioni rivalutazione assegni gennaio 2022: più soldi. SVELATE LE CIFRE

Pensioni, perequazione piena da gennaio 2022: aumenti assegni

Pensione di gennaio 2022 con aumento in arrivo: cedolini e assegni saranno più ricchi per i pensionati. Motivo? La rivalutazione si adegua all’andamento dell’inflazione. E dunque arrivano un po' di soldi in aggiunta.

Pensioni perequazione e rivalutazione a gennaio 2022

Con la perequazione delle pensioni nel 2022 l’importo avrà una rivalutazione che tiene presente l’indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT. Nel dettaglio, il decreto del ministero dell’Economia del 17 novembre, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 26, prevede che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021 venga determinata in misura pari a +1,7 dal 1° gennaio 2022, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.

Pensioni aumenti gennaio 2022: aumenti di quanto? Dossier Inps, le cifre

Le prime stime sugli assegni pensionistici le ha date un dossier dell’Inps. Le pensioni di importo fino a 4 volte il trattamento minimo (pari a quello del 2021 che è di 515,58 euro), cioè sino a 2.062,32 euro, incrementeranno dell'1,7%; le pensioni superiori a 4 e fino a 5 volte il trattamento minimo Inps - tra 2.062,33 euro e 2.577,90 euro - saranno rivalutate dell'1,53%, ferma restando la rivalutazione all'1,7% dello scaglione sino a 2.062,32 euro. Le pensioni di importo superiore a 5 volte il minimo Inps, cioè oltre i 2.577,90 euro, incrementeranno dell'1,275%, ferma restando la rivalutazione dell'1,7% dello scaglione sino a 2.062,32 euro e dell'1,53% della fascia compresa tra 2.062,33 e 2.577,90 euro.

