Pesticidi nei biscotti: la marca che ne contiene di più? Eccola. Lo studio

Pesticidi nei biscotti, lo studio de Il Salvagente

L'allarme pesticidi nei biscotti non è di per sè una notizia nuova: in questo articolo pubblicato qualche giorno fa abbiamo già trattato l'argomento, segnalando una ricerca effettuata da Il Salvagente. La rivista ha infatti da poco effettuato un'analisi, scoprendo molti prodotti di (note) marche, private label e anche bio, contenenti al loro interno sostanze chimiche cancerogene come: difosfato disodico, edulcoranti, acrilammide, don e pesticidi.

I biscotti protagonisti del test sono stati: Galletti Barilla Mulino Bianco, Frollini Carrefour, Colussi il Granturchese, Frollini con granella di zucchero Conad, Frollini con granella di zucchero Coop, Frollini con granelli di zucchero Dolciando Eurospin, Frollini con granelli di zucchero Esselunga, Galbusera Buoni così senza zuccheri aggiunti, Gentilini Novellini, Frollini i tesori del forno Todis, Frollini con granella di zucchero Le Bon. Ora, vediamo nel dettaglio la marca che si è posizionata in fondo alla classifica.

Pesticidi nei biscotti, ecco la marca che ne contiene di più