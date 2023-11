Piacenza 1733 si rafforza e acquisisce il 100% di Filatura Cordata Lanefil

Piacenza 1733 mette in portafoglio il 100% di Filatura Cordata Lanefil

Piacenza 1733 si prende il 100% di Filatura Cordata Lanefil. L’operazione arriva a un anno di distanza da quella di Lanificio F.lli Cerruti, altra manifattura del territorio biellese, e di quella di Arte Tessile, player artigiano di Busto Arsizio, oltre che a tre anni da quella, come ricorda Pambianco, di Lanificio Piemontese.

L’acquisizione è “volta al rafforzamento del gruppo che, con la sua strategia di internalizzazione dei processi produttivi e puntando a divenire polo e riferimento privilegiato in ambito internazionale, si concretizza attraverso l’acquisizione di aziende parte della filiera produttiva con le quali condivide intenti, storicità ed eccellenza, e che come esso da sempre investono in ricerca, sostenibilità e modernizzazione”.

“Questa acquisizione, nata in accordo con la Famiglia Messin Pietrobelli, che continuerà ad essere presente in azienda – commenta Vasiliy Piacenza, co-amministratore delegato – ci permette di verticalizzare ulteriormente il Gruppo Piacenza 1733 nella filiera tessile, rendendolo ancora più veloce e reattivo all’interno del mercato”. Aggiunge: “Siamo feri di aggiungere un nuovo tassello al Gruppo mantenendo saldi i nostri valori e continuando a prestare la massima attenzione a persone, artigianalità e made in Biella”.