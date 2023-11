Paolo Barilla: "Cibo Made in Italy, non possiamo permetterci prezzi bassi"

Barilla: "Il cibo è un'eccellenza, non può essere low cost"

Nell'odierno contesto globale, il cambiamento climatico è una preoccupazione che supera in importanza l'aumento dei costi dell'energia e l'inflazione, afferma Paolo Barilla, che da pochi mesi ha assunto la presidenza dell'Unione Italiana Food, succedendo a Marco Lavazza, in un'intervista su Il Sole 24 Ore. Questa associazione, rappresentante dal settore alimentare, copre dal forno ai prodotti surgelati, contribuendo al 47% del valore del cibo italiano sulle tavole internazionali.

L'Unione Italiana Food ha recentemente presentato il suo terzo bilancio aggregato di sostenibilità, sviluppato in collaborazione con Santa Chiara Next, un'azienda spin-off dell'Università di Siena. Dai risultati emerge che l'86% delle aziende esaminate ha investito in innovazione per migliorare la salubrità dei prodotti, il 77% ha ottenuto una certificazione di agricoltura sostenibile e il 65% supporta attivamente le comunità locali. Paolo Barilla sottolinea che la sostenibilità è diventata una componente essenziale della competitività nel settore alimentare. La sicurezza alimentare è un punto di forza per le imprese italiane, che superano i requisiti legali e si distinguono positivamente rispetto ad aziende di altri Paesi. Tuttavia, Barilla identifica la necessità di migliorare la coesione tra le imprese alimentari italiane, che variano da piccole a internazionali, sottolineando l'importanza di un sostegno istituzionale e finanziario per promuovere una maggiore sostenibilità.

Riguardo ai prezzi dei prodotti alimentari in Italia, Paolo Barilla enfatizza che il Paese non può permettersi di competere basandosi su prezzi bassi. La qualità è la strada da percorrere per mantenere la competitività globale. Tuttavia, riconosce le sfide economiche che alcune famiglie italiane affrontano e suggerisce che ridurre gli sprechi alimentari potrebbe contribuire a contenere l'aumento della spesa alimentare.

Infine, in merito alle previsioni dei consumi per l'anno successivo, Barilla riconosce l'incertezza derivante dalla stagnazione globale dei consumi, influenzata da conflitti e inflazione. Sottolinea la variabilità del mercato del grano, evidenziando l'impatto di fattori climatici e finanziari. Conclude affermando che le aziende alimentari subiscono l'inflazione e che la speculazione finanziaria è al di là del loro controllo. In sintesi, Paolo Barilla affronta questioni cruciali per il settore alimentare italiano, dalla sostenibilità alla competitività globale e alle sfide economiche, offrendo un'analisi approfondita della situazione attuale e delle prospettive future.