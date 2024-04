Moleskine sceglie Instilla per potenziare la sua presenza online

Instilla al fianco di Moleskine per accelerare la crescita online: una nuova strategia per migliorare la visibilità del brand

Instilla, agenzia di digital marketing milanese, è stata scelta da Moleskine per potenziare la presenza online del proprio marchio. Instilla metterà in atto una strategia integrata per misurare e migliorare la visibilità del brand Moleskine sul web e sui motori di ricerca, con l’obiettivo di incrementare il traffico organico qualificato.

Dopo una prima fase di audit, verranno sviluppate nuove strategie di contenuto per il sito di Moleskine in tutte le lingue rilevanti per i mercati in cui opera il brand con headquarter a Milano, noto e apprezzato nel mondo per i suoi prodotti iconici come i taccuini, le penne, le borse e gli accessori smart. L’intento è di garantire che i contenuti di Moleskine siano non solo ricchi e coinvolgenti, ma anche adattati alle sfumature culturali e linguistiche del suo pubblico diversificato.

In parallelo verrà condotto un audit tecnico approfondito per valutare e ottimizzare l’infrastruttura del sito web di Moleskine, potenziandone le performance. Infine, la strategia abbraccia una filosofia di miglioramento continuo: il monitoraggio e il reporting regolari saranno fondamentali, prevedendo ottimizzazioni e adattamenti iterativi basati sui dati di performance, sulle tendenze di mercato e sull’analisi dei competitor.

Instilla è particolarmente orgogliosa di poter operare a supporto della crescita digitale di un brand che è simbolo di design e creatività. Moleskine accresce il portfolio dell’agenzia nell’ambito del lusso e dei consumer goods, uno dei pilastri che ha reso possibile la sua rapida crescita negli ultimi anni, e che l’ha portata a ricevere riconoscimenti di settore come i Touchpoint Identity Awards e la presenza tra i brand leader della crescita secondo la classifica 2023 del Financial Times.