Gruppo ILPRA: approvato il bilancio 2023, utile netto pari a €3.340.346 mln

Gruppo ILPRA presenta il bilancio 2023: utile netto pari a 3.340.346 milioni di euro

Nel corso dell'Assemblea straordinaria degli azionisti ILPRA, azienda leader nel settore della produzione di macchinari per il packaging, ha delineato importanti aggiornamenti relativi alla sua situazione finanziaria, alle nomine del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché alle strategie future per il periodo 2024-2026. L'Indebitamento Finanziario Netto dell'azienda è stato segnalato come negativo per un ammontare di 15,5 milioni di euro, registrando un aumento rispetto al saldo positivo di 0,3 milioni di euro riportato al 31 dicembre 2022. Le disponibilità liquide si attestano a 14,7 milioni di euro, in calo rispetto ai 17,3 milioni di euro registrati alla fine del 2022. Tuttavia, il Patrimonio Netto è in crescita, raggiungendo 34,9 milioni di euro, di cui 29,0 milioni di euro riconducibili alla Capogruppo.

L'Assemblea ha approvato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, conferendo mandato fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026. Il nuovo Consiglio è composto da nove membri, con Maurizio Bertocco nominato Presidente. Tra i membri figura anche Carlo Alberto Carnevale Maffé in qualità di Consigliere Indipendente. Il Collegio Sindacale è stato altresì costituito, con Alessandro Maruffi nominato Presidente. L'Assemblea ha incaricato la società di revisione BDO Italia per la revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2024-2026, approvando anche i relativi compensi annuali.

Il Consiglio di Amministrazione è stato autorizzato all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, con l'obiettivo di garantire alla Società un'opportunità strategica di investimento. L'autorizzazione è stata concessa per un periodo di 18 mesi, con la possibilità di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita. Il prezzo di acquisto delle azioni sarà determinato di volta in volta, nel rispetto delle prescrizioni normative.

L'Assemblea ha delineato un quadro chiaro delle strategie finanziarie e delle nomine chiave per il prossimo triennio, confermando l'impegno di ILPRA verso una gestione prudente e orientata alla crescita sostenibile. Gli investimenti futuri e le strategie di gestione del capitale proprio riflettono la volontà dell'azienda di continuare a innovare e a prosperare nel competitivo panorama industriale in cui opera.