Glovo lancia la nuova campagna “Glovo suona alla tua porta”

Glovo presenta la campagna “Glovo suona alla tua porta”: on air in Italia sulle reti tv Rai, LA7, Mediaset, Sky e sui canali digitali

Glovo, uno dei leader mondiali nella consegna di ordini multi-categoria, presente in oltre 25 paesi in tutto il mondo e in oltre 1.000 comuni italiani, avvia la nuova campagna “Glovo suona alla tua porta” che sarà on air anche in Italia sulle principali tv nazionali e online.

La campagna, firmata dall’agenzia creativa e digital internazionale Jirada Comunicación e prodotta dall’agenzia spagnola Indomita, mostra tutti momenti in cui Glovo “suona alla tua porta” per renderti la vita più semplice e raggiungerti nel più breve tempo possibile, con un’esperienza d’acquisto semplice e veloce: dal click a casa tua.

L’obiettivo della campagna è mostrare le situazioni della vita quotidiana in cui l’app di Glovo può venire in tuo soccorso. Attraverso Glovo possiamo ordinare tutto ciò che vogliamo: un sushi per cena, le cuffie dimenticate in ufficio, le pizze per una festa, la spesa o qualcosa dalla parafarmacia.

La pianificazione strategica, studiata da Zenith Media, prevede spot da 20 e 15 secondi sulle principali reti italiane e sarà integrata da attività sui canali digitali con lo scopo di comunicare la molteplicità dei servizi offerti da Glovo.