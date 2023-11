Disney e Pan di Stelle, arriva la doppia sorpresa di Natale

Torna il Natale Pan di Stelle ed è ancora più magico grazie alla speciale collaborazione con Disney. Si chiama infatti “A Christmas Wish” la nuova campagna natalizia di Pan di Stelle, dedicata alla forza dei sogni e al potere delle stelle e legata al lancio del film di Natale Walt Disney Animation Studios Wish, nelle sale italiane dal 21 dicembre.

Pan di Stelle e Disney: un sogno che era scritto nelle stelle

È un progetto nato sotto la buona stella di sinergie straordinarie, quello tra Pan di Stelle e Disney, che da sempre nutrono la voglia di sognare di tutti, adulti e bambini. E quando le stelle brillano, il sogno diventa realtà.

Il pack dell’iconico biscotto, amato da quasi 6 milioni di famiglie italiane[1], incontra dunque a Natale la storia di Asha, brillante sognatrice che, insieme alla sua capretta Valentino e a Star, una piccola sfera di sconfinata energia, affronta un nemico formidabile – il sovrano di Rosas, Re Magnifico – per salvare la sua comunità e dimostrare che, quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose. E il messaggio del film “Non c’è nulla di più potente nell’universo di qualcuno con un sogno nel cuore” diventa la scintilla che ha acceso tutto il progetto.

“A Christmas Wish”: un desiderio che si avvera ovunque, dalla tv all’in store.

Un progetto natalizio multichannel, che tocca tutto il territorio italiano e che prende il via a scaffale con le confezioni di Biscotti Pan di Stelle in edizione limitata rese ancora più speciali dalle immagini del film Disney Wish. Anche l'iconico biscotto, per l’occasione, cambia forma e si trasforma in una stella, un richiamo magico a Star, la piccola sfera di sconfinata energia tra i protagonisti del film.

E per sognare anche sul piccolo schermo, un nuovo magico film di Natale Pan di Stelle, ideato in collaborazione con Armando Testa, che contiene alcune scene dello straordinario film Disney, e nel quale il sogno di una bimba che osserva la magia del cielo stellato sembra quasi dar vita al sogno della protagonista di Wish.

La magia arriverà anche nei punti vendita della grande distribuzione con oltre 1.000 attività espositive ed il concorso Instant Win dedicato, con in palio 100 biglietti al giorno per vedere il nuovo lungometraggio Disney al cinema e in più la possibilità di partecipare all’estrazione finale di un viaggio da sogno in California, per immergersi nelle atmosfere di Wish.

Ma non è tutto: a partire da novembre, in esclusiva su Amazon, saranno disponibili le gift box ispirate al film Disney Wish, con all’interno, insieme al goloso pacco di biscotti, il peluche di Valentino. Inoltre, solo sull’emotional commerce Dedicato a Te, si potrà personalizzare con nome, foto e dedica l’esclusiva confezione di biscotti in edizione speciale Wish per regalarla a chi si ama.

Natale Pan di Stelle, un appuntamento sempre più da sogno

Da sempre il Natale rappresenta un momento fondamentale per Pan di Stelle: è dal 1995 che ogni anno, in coincidenza con le feste, il brand lancia le special edition natalizie del celebre biscotto. Dal 2020 il marchio presidia questo momento dell’anno in maniera ancora più massiccia, con un approccio omnicanale che spazia dal prodotto ai punti vendita fisici e digitali, alla Tv e ai social.

“Quest’anno il nostro Natale è veramente speciale, grazie alla sinergia con Disney che regala una carica di sogno e magia senza precedenti - commenta Chiara Pisano, marketing director Pan di Stelle - La prestigiosa collaborazione diventa per noi lo spunto per raccontare il sogno Pan di Stelle, un mondo di bontà, fantasia, speranze e desideri. Siamo pronti a stupire chi ci ama con un’atmosfera delle feste assolutamente unica”.

Pan di Stelle, 40 anni di magia

Amati da quasi 6 milioni di famiglie italiane, i Pan di Stelle sono il biscotto del Natale per eccellenza. Quest'anno il celebre love brand compie 40 anni, festeggiando una ricorrenza nella ricorrenza che rende ancora più speciale il periodo natalizio. Nati nel 1983, i Pan di Stelle sono il primo biscotto da colazione al cacao lanciato sul mercato da Mulino Bianco. Con le stelle di glassa e l'inconfondibile aroma di cacao, fin da subito i frollini si legano all’immaginario dei sogni e della magia. Nel 2007 Pan di Stelle diventa un brand autonomo, dando vita a prodotti innovativi, merende, torte, fino all’irresistibile Crema Pan di Stelle, la crema spalmabile di cacao e nocciole con all’interno la granella dei celebri biscotti. Senza dimenticare il Biscocrema, un biscotto dalla frolla al cacao, ripieno di crema Pan di Stelle e ricoperto da un sottile strato di cioccolato con “incastonata” l’iconica stella bianca di crema al latte, e i gelati.

La gamma Pan di Stelle viene prodotta esclusivamente in Italia in due stabilimenti. Uno a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, dove si producono circa 900 milioni di Pan di Stelle all'anno e lavorano 380 addetti: qui Barilla ha investito 200 milioni di euro in trent'anni, riuscendo a ridurre i consumi di acqua del 25%. L’altro a Melfi, in provincia di Potenza, dove si producono circa 650 milioni di Pan di Stelle l’anno e lavorano 350 addetti; in questo plant Barilla ha investito più di 250 milioni di euro in trent’anni riuscendo, negli ultimi 10 anni, a dimezzare le emissioni di CO2 e ridurre i consumi di acqua di circa il 30%.