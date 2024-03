Piaggio, utile da record ma il titolo sbanda in Borsa. Crollo a Piazza Affari

Piaggio, utili record nel 2023: registrati 91,1 mln di euro (+7,3%). Ma il titolo sbanda a Piazza Affari

Il gruppo Piaggio ha chiuso il 2023 con un utile di 91,1 milioni di euro, in crescita del 7,3% al livello più alto di sempre. Alla prossima assemblea verrà proposta la distribuzione di un saldo dividendo di 8 centesimi di euro per azione, per un dividendo totale di 0,205 euro, contro gli 0,185 precedenti.

Tra gli altri dati di bilancio, i ricavi consolidati sono pari a 1,994 miliardi di euro, contro 2,087 nel 2023, per un margine lordo industriale di 574,7 milioni di euro, in crescita del 3,6% e un Mol di 325 milioni di euro, in progresso del 9%. Il risultato operativo è di 180,7 milioni di euro (+13,8%). La posizione finanziaria netta è negativa per 434 milioni (-368 milioni a fine 2022), mentre gli investimenti effettuati sono stati pari a 162,9 milioni (151 nel 2022). I veicoli venduti nel mondo a 559.500 veicoli, contro i 625.000 nel 2022.

Il cda ha deliberato di proporre all’Assemblea di rinnovare l’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, già concessa nel 2023 e in scadenza il prossimo ottobre. Inoltre l'assemblea delibererà anche sulla proposta di adozione del sistema monistico come nuova governance societaria.

"Il 2023 è stato caratterizzato dal consolidamento in Europa e negli Stati Uniti, da un rallentamento del continente asiatico e da una buona ripresa del continente indiano. In questi scenari, il gruppo Piaggio ha registrato un utile netto record, pari a 91,1 milioni di euro, il risultato migliore di sempre". Lo afferma Michele Colaninno. a.d. Piaggio, commentando in una nota i dati di bilancio.

"Gli investimenti in nuovi prodotti e la continua ricerca di nuove tecnologie sia nella meccanica che nella robotica e nel software intelligente - prosegue - consentono di preparare il prossimo futuro con ottimismo, tenendo sotto controllo la generazione di cassa. La costante attenzione ai processi aziendali e al miglioramento della produttività hanno generato marginalità molto interessanti, superando il 16% di Ebitda Margin. In relazione alle tematiche Esg e alla mobilità green, il Gruppo sta rispettando i tempi e gli investimenti nei siti produttivi in Italia attuando azioni concrete per concorrere al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall’Unione Europea”.

Titolo in rosso in Borsa

Dopo la pubblicazione dei conti, esaltati dall'ottimo dato degli utili record nel 2023, il titolo della società è "scivolato" a Piazza Affari lasciando sul campo oltre il 5,5%.