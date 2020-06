Piazza Affari chiude in netto rialzo a +1,79%. Spread a 187

Le Borse europee chiudono in rialzo con Milano che segna la performance migliore (+1,79%) mentre Francoforte e' chiusa per festivita'. I listini europei avanzano per le riaperture e in vista della Bce di giovedi' prossimo, che dovrebbe aumentare il Pepp, innalzandolo dagli attuali 750 miliardi di euro. L'attesa e' di un aumento di 500 miliardi. Wall Street dopo un'apertura in negativo a causa delle proteste ha virato in positivo.



Chiusura in calo per lo spread. Il differenziale tra Btp e Bund decennali si è portato a 187 punti contro i 193 della precedente chiusura, con il rendimento del decennale italiano all'1,47%.