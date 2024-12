Borse europee fiacche in attesa della Fed, Piazza Affari sottotono: a Milano brillano solo i bancari

Borse europee: aprono deboli, Parigi negativa

Le Borse europee aprono deboli e miste in attesa della decisione della Fed sui tassi. A Francoforte il Dax segna +0,04% a20.400,35 punti, a Londra l'Ftse 100 è piatto a -0,01% e 8.299,43 punti, a Parigi il Cac 40 scende dello 0,38% a 7.381,34 punti e a Madrid l'Ibex-35 cede lo 0,03% a 11.748,98 punti. A Milano l'Ftse Mib segna +0,02%.

Borsa Milano: prime fasi caute e incerte in vista Fed, +0,01%

Prime fasi caute e incerte per la Borsa di Milano in attesa delle decisioni della Fed di mercoledì. Il Ftse Mib segna +0,01% a 34.892 punti. Tim sale dello 0,62%, contrastati gli industriali (Stellantis -1%, Pirelli +0,08%, Leonardo +0,62%) e i principali energetici con Enel ed Eni rispettivamente a +0,33 e -0,23 per cento. Positivi i bancari: Unicredit +0,41%, Intesa +0,57%, Mps +1,11%, Banco Bpm +0,69%. Tra gli altri finanziari, Generali cala dello 0,28%.