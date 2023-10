Piazza Affari riparte in positivo post "manovrina". Spread in calo a 192 punti

Borsa, l'Europa apre in positivo. Milano +0,29%

Le principali Borse europee aprono la seduta in positivo. Nei primi minuti di scambi Piazza Affari registra a +0,29% a 28.317 punti, Francoforte avanza dello 0,22%, Parigi segna +0,35% e Londra +0,09%. Sulla piazza asiatica, a Tokyo il Nikkei 225 termina le contrattazioni lasciando sul terreno lo 0,21% a 31.793 punti.

Titoli di Stato: spread Btp-Bund in calo a 192 punti

Lo spread tra Btp e Bund italiani apre in calo a 192 punti base rispetto alla chiusura di venerdì scorso a 194 punti. Il rendimento del titolo decennale italiano si attesta al 4,78%.

Piazza Affari riparte in positivo nella settimana post "manovrina"

I future su Piazza Affari sono positivi: si tratterebbe del terzo rialzo consecutivo dopo le bozze che hanno iniziato a circolare in merito alla Legge di Bilancio. Significa che gli investitori intravedono opportunità sul mercato azionario perché per l'Italia si aprirà una stagione complessa, come ha dichiarato lo stesso ministro Giancarlo Giorgetti.

Si tratta di una sorta di apertura di fiducia (e di speranza di realizzi). Ma se le mosse dell'esecutivo non dovessero convincere si aprirebbe una nuova stagione di turbolenze sui mercati. Va letta in quest'ottica anche la corsa dello spread che, nonostante le giornate positive, si è mantenuto stabilmente sopra quota 190, con il rendimento del decennale che "flirta" pericolosamente con il 5%. Gli spazi di manovra sono ormai esauriti e il costo di rifinanziamento del debito pubblico rischia di essere un vero e proprio fardello per l'Italia.