Pichetto: "Vogliamo price cap a 160 euro per Mw/h, stiamo lavorando"

Gas, Pichetto Fratin: "Price cap a 160 euro per Mw/h"

"La richiesta fatta essenzialmente da Italia e Grecia è 160 euro, naturalmente si tratta di trovare un punto di convergenza e stabilire l'entità dello spread. Si ragiona su un termine di giorni molto più corto, 5 giorni e uno spread che si aggira su 30-40 euro". Lo ha affermato il ministro Gilberto Pichetto Fratin nel corso dell'audizione sulle linee Programmatiche del suo Dicastero in riferimento alle trattative sul tetto al prezzo del gas.

Il ministro ha spiegato che il price cap scatterebbe quindi "quando lo sbalzo di prezzo è superiore ai 30-40 euro per più di 5 giorni. Non so se martedì riusciremo a raggiungere l'accordo sul price cap ma ci stiamo lavorando, è in continua evoluzione". Pichetto ha ricordato che il gruppo di 15 Paesi che sostiene il price cap è "unito" e si sta ragionando sulla proposta avanzata dalla Commissione europea che da un tetto di 275 euro al megawattora è passata a 220 euro al megawattora. Il ministro ha spiegato che la proposta della Commissione europea sarà discussa nel nuovo Consiglio Ue straordinario convocato il 13 dicembre. L'interlocuzione, ha concluso Pichetto Fratin, "va avanti con tutti, anche con il fronte dei Paesi frugali".

Von Der Leyen: "Grazie all'Italia per aver insistito per il price cap"

"L'Italia è uno dei Paesi più colpiti dal ricatto del gas della Russia. Putin ha ridotto dell'80% le sue esportazioni di gasdotto verso l'Europa, nel giro di 8 mesi. Ma siamo riusciti a compensare. E l'Italia è un esempio perfetto". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso all'Università Bocconi. "Prima importavate il 40% del tuo gas dalla Russia, e ora quella quota è scesa a circa il 10% grazie ad uno sforzo imponente per diversificare la vostra offerta. Gli stoccaggi europei sono stati riempiti del 96% all'inizio di novembre. Ciò significa che siamo al sicuro per questo inverno.

E parallelamente, abbiamo lavorato su una serie di misure per abbassare i prezzi", ha aggiunto.

"E abbiamo proposto un meccanismo di correzione del mercato, il cosiddetto price cap. L'Italia lo ha chiesto fin dall'inizio. Grazie per averlo fatto. Eviterà aumenti eccessivi dei prezzi, tagli manipolativi e speculazioni e gli Stati membri stanno ora discutendo su come adattarlo a tutta l'Europa", ha aggiunto.