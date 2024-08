Pier Silvio Berlusconi con il figlio Lorenzo Mattia. Stessi capelli e occhiali, sui social: "È stato clonato". VIDEO

Le parole di Pier Silvio Berlusconi in occasione della seconda edizione del #TrofeoSilvioBerlusconi: "Per me e per noi questa serata è davvero emozionante. È una serata dedicata al ricordo di mio padre ma è anche una serata di passione e di affetto". ❤️ pic.twitter.com/WRHmlOKP2j — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) August 13, 2024