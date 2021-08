Pineider l'espansione prosegue in Asia: apre al MBS di Singapore

La pandemia non ha fermato Pineider, che per supportare il progetto di espansione sul mercato asiatico, apre a luglio la prima boutique retail a Singapore.

L’eccellenza Made in Italy, fondata nel 1774 a Firenze, arriva in Asia per rappresentare l’artigianalità italiana applicata all’universo della cartoleria, della scrittura e della pelletteria. Lo store di 35m², situato all’interno della torre del prestigioso complesso edilizio Marina Bay Sands, accoglie i propri ospiti in un’atmosfera vintage e raffinata, regalando un’esperienza d’acquisto impeccabile e personalizzata.

Per celebrare la sua prima inaugurazione in Asia, Pineider lancerà un’esclusiva per MBS in edizione limitata, composta da pezzi di cartoleria che raffigurano paesaggi caratteristici di Singapore. Gli ospiti dello store di Singapore potranno vivere insieme a Pineider le stesse speciali esperienze già conosciute ai clienti delle boutique italiane di Milano, Roma e Firenze, come il processo di incisione della carta e della pelle, provare penne stilografiche, scegliere il proprio inchiostro o articolo fatto su misura. Tutti i prodotti Pineider sono progettati, disegnati e realizzati in Italia, attraverso processi socialmente responsabili e rispettosi dell’ambiente.

Il prestigio di Pineider si afferma costantemente e globalmente: infatti l’apertura del monobrand di Singapore conferma la grande visibilità e il successo, la capacità nel farsi apprezzare e riconoscere, oltre alla fiducia nel luxury retail market di Singapore.