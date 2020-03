Pirelli, dividendo in crescita a 0,183 euro. 458 milioni di profitti (+3,5%)

Nell'esercizio 2019 Pirelli ha registrato un utile netto totale di 457,7 milioni (in crescita del 3,5% rispetto ai 442,4 milioni nel 2018). Sulla base di questo risultato il consiglio di amministrazione proporra' all'assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo di 0,183 euro per azione, in crescita dagli 0,177 euro per azione di un anno fa. Il monte dividendi e' di 183 milioni di euro.



E' quanto indicato nel comunicato rilasciata al termine del cda che ha approvato i conti 2019. Confermati i numeri resi noti con i risultati preliminari esaminati lo scorso 19 febbraio: ricavi a 5,3 miliardi (+2.5%) ed ebit rettificato di 917.3 milioni, pari a un margine sui ricavi del 17.2%. L'assemblea degli azionisti verra' convocata per il prossimo 18 giugno.