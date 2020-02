Pirelli, ricavi 2019 a 5,32 mld (+2,5%). Chiuse due fabbriche cinesi

PIRELLI: TRONCHETTI PROVERA, 'PIANO AL 2022 REALISTICO IN SITUAZIONE DIFFICILE

Il piano industriale al 2022 di Pirelli èstato predisposto secondo "una interpretazione realistica rispetto alla difficile situazione attuale". Lo ha detto il vicepresidente Pirelli, Marco Tronchetti Provera, presentando il nuovo piano alla comunità finanziaria. Tronchetti Provera ha ricordato che la presentazione della strategia "è stata ritardata per avere una visibilità migliore del mercato".

PIRELLI: PIANO, INVESTIMENTI PER 900 MLN AL 2022

Pirelli punta a investimenti per 900 milioni di euro tra il 2020 e il 2022. E' uno degli obiettivi del nuovo piano industriale del gruppo degli pneumatici al 2022. Per il gruppo "il già elevato livello tecnologico e l'adeguata capacità degliimpianti produttivi sono alla base di un piano di investimenti più contenuto rispetto al triennio precedente", quando fra il 2017 e i 2019 furono investiti 1,3 miliardi, "contribuendo così a sostenere un'elevata generazione di cassa insieme al previsto miglioramento del risultato operativo, costi finanziari e fiscali più contenuti e un'efficace gestione del capitale circolante".

PIRELLI: NEL 2019 EBIT SALE A 742,7 MLN, RICAVI +2,5%

Pirelli ha chiuso l'esercizio 2019 con un Ebit di 742,7 milioni di euro, in aumento dai 703,1 milioni del 2018, con l'Ebit Adjusted è stato di 917,3 milioni di euro, in flessione del 3,9%. I ricavi del gruppo degli pneumatici, secondo i dati preliminari approvati, si attestano a 5.323,1 milioni di euro, increscita del 2,5% rispetto al 2018, superando il target fissato. I ricavi del segmento High Value, pari a 3.539,9 milioni, hanno registrato una crescita del 6,9% rispetto all'anno precedente. La posizione finanziaria netta ammonta a 3.024,1 milioni di euro, in riduzione rispetto a 3.180,1 milioni di fine 2018. Nel corso del 2019 sono stati spesi in Ricerca & Sviluppo 232,5 milioni di euro, di cui 215,7 milioni destinati alle attività High Value.

PIRELLI: PIANO, NEL 2022 RICAVI DI 5,8 MLD, +3% ANNUO Per dividendi confermato pay out al 40%, volumi in crescita fra 1,5 e 2%

Pirelli prevede di ottenere ricavi in crescita a circa 5,4 miliardi di euro nel 2020 e circa 5,8 miliardi dieuro nel 2022, con un tasso medio di crescita annuo di circa il 3%. I ricavi High Value, secondo gli obiettivi del piano industriale al 2022, saranno pari a circa il 73% dei ricavi complessivi a fine piano rispetto al 69% previsto nel 2020. Le attese sui volumi complessivi sono di una crescita media annua nell'arco di piano compresa tra +1,5%e +2%.

Per i volumi High Value complessivi è attesa un'accelerazione della crescita a un tasso medio annuo dell'8%, mentre continuerà la riduzione dei volumi Standard, per cui è prevista una flessione del 5%annuo. L'Ebit Adjusted nel 2020 è previsto sostanzialmente stabile rispetto al 2019, mentre il Margine Ebit Adjusted è stimato in crescita al 18-19% nel 2022 rispetto al 17,2% del 2019. Nell'arco di piano è previsto un flusso di cassa netto prima dei dividendi complessivo di circa 1,5 miliardi di euro, di cui circa 400 milioni nel 2020, circa 500 milioni nel 2021 e circa 600 milioni nel 2022.

La politica dei dividendi prevede un pay out confermato pari al 40% dell'utile netto consolidato. A fine piano la posizione finanziaria netta del gruppo, incluso l'impatto dei principi contabili Ifrs 16, è attesa in calo dai 3,5 miliardi del 2019 ai circa 3,3 miliardi del 2020 fino ai circa 2,5 miliardi del 2022.

CORONAVIRUS: PIRELLI, ATTIVITA' SOSPESA IN DUE DELLE TRE FABBRICHE IN CINA

A causa della diffusione del coronavirus l'operatività è sospesa in due delle tre fabbriche di pirelli in Cina, dove al momento opera a ritmo ridotto unicamente la fabbrica Car/Moto di Yanzhou. La Cina contribuisce per circa il 12% alle vendite totalidi Pirelli. Lo comunica Pirelli nella nota sui conti del 2019 e sul piano industriale al 2022. L'impatto al momento previsto a livello di Ebit Adjusted nel primo trimestre 2020 è di circa 30 milioni di euro "che si prevede sarà riassorbito nel corso dell'anno". Qualora la crisi dovesse protrarsi, Pirelli aggiornerà le proprie stime in occasione della presentazione dei dati del primo trimestre 2020, nel mese di maggio. Pirelli "segue gli sviluppi della diffusione del coronavirus con un costante contatto con le organizzazioni nazionali einternazionali. La società ha da subito adottato misure di controllo eprevenzione nei confronti di tutti i dipendenti nel mondo, con attenzione particolare in Cina, dove tutti i lavoratori espatriati sono tornati ai paesi di origine con le proprie famiglie".

PIRELLI: PIANO, NEL 2022 RICAVI DI 5,8 MLD, +3% ANNUO Pirelli: in Piano confermata centralità segmento ‘High value’

Il piano industriale di Pirelli 2020-2022 conferma la centralità dell’High Value, con un consolidamento della leadership anche attraverso un ulteriore rafforzamento delle barriere competitive, l’utilizzo delle tecnologie digitali anche in ottica predittiva rispetto alla tipologia e alla localizzazione della domanda, lo sviluppo di prodotti e processi sempre più sostenibili. Nello specifico, si legge in una nota, per quanto riguarda il segmento high value, Pirelli nel Piano avrà un focus maggiore su pneumatici a 19 pollici e specialities.