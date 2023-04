Pnrr, da Gentiloni assist al governo: "Rinegoziare il Piano? Siamo flessibili"

Gentiloni riapre sul Pnrr: "L'Ue è flessibile"

“C'è certamente un margine” sulla rinegoziazione dei termini del Pnrr, visto che “abbiamo già approvato la revisione dei piani per tre paesi, Lussemburgo Germania e Finlandia”, anche se "naturalmente si trattava di piani, in relazione all'economia di questi paesi, meno importanti di quanto possa essere il piano dell'Italia, della Spagna, della Romania e del Portogallo, tanti paesi in cui il piano è molto importante”. Lo ha detto il Commissaroio dell'Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, durante una conferenza stampa al Forum Ambrosetti di Cernobbio. "Quando arriveranno le proposte di emendamento da parte italiana la commissione è pronta a esaminarle con il massimo di collaborazione e di flessibilità", ha sottolineato il Commissario.



Attualmente, ha concluso, "stiamo discutendo l'erogazione della richiesta a fine dicembre e il fatto che su questa richiesta ci sia qualche settimana di ritardo non è un fatto eccezionale, nel senso che credo che sia avvenuto per 6-7 paesi che, concordemente con la commissione, essendoci alcuni obiettivi da verificare più nel dettaglio, hanno accettato di prendersi 1-2 mesi in più", ha aggiunto Gentiloni che ha concluso: "Questo è quello che sta avvenendo con la richiesta di fine dicembre, la prossima richiesta dovrebbe arrivare per fine giugno inizio luglio".