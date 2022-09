Pnrr, l’Ue frena sulle modifiche: “Il piano italiano deve rispettare i target”

Pnrr, Dombrovskis: "Il piano Italia deve rispettare criteri"

"Ci aspettiamo che le ambizioni del piano non siano ridotte. Ovviamente il target del 37% dell'azione climatica dev'essere affrontato. Da questo punto di vista non ci aspettiamo di abbassare il livello di ambizione e devono essere circostanze oggettive se uno Stato membro non riesce a raggiungere un determinato target", ha dichiarato il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, in audizione alle commissioni Affari economici e Bilanci al Parlamento europeo, rispondendo a una domanda sull'eventuale modifica del Pnrr italiano da parte del prossimo governo.

Pnrr, Gentiloni: "Non cambiamo piani solo con elezioni"

"Nell'arco temporale del Next Generation Eu ci saranno venti o trenta elezioni. Non possiamo cambiare i nostri piani perché' abbiamo le elezioni ma siamo pronti e aperti a discutere con tutti i governi che stanno arrivando dopo le elezioni, compreso quello in Italia”, ha affermato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, anche lui in audizione alle commissioni Affari economici e Bilanci del Parlamento europeo. "Non abbiamo un trattamento speciale per l'Italia per quanto riguarda il Recovery. Tutta la discussione che abbiamo avuto questa sera sulla materia si applica a tutti gli Stati membri, compresa l'Italia", ha spiegato. "Abbiamo l'articolo 21, con il punto 22, in cui viene spiegato cosa è possibile emendare nei piani. Questo significa che non partiamo da zero, non stiamo ridiscutendo tutto il Pnrr per ogni Paese", ha aggiunto Gentiloni.