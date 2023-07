Pnrr, placet Ue: ok a terza rata da 18,5 mld e alle modifiche della quarta

Pnrr, via libera alla terza rata. Dal Superbonus alla mobilità green: ok alle modifiche della quarta

La Commissione europea ha approvato oggi la valutazione preliminare positiva di 54 target e milestone collegati alla terza richiesta di pagamento dell'Italia nell'ambito del Recovery per 18,5 miliardi di euro.

"Il 30 dicembre 2022 l'Italia ha presentato alla Commissione una terza richiesta di pagamento basata sui target intermedi e finali stabiliti nella decisione di esecuzione del Consiglio. Dopo aver valutato le prove fornite dalle autorità italiane, la Commissione ha ritenuto soddisfacenti il ​​raggiungimento di 39 tappe fondamentali e 15 obiettivi", spiega l'esecutivo europeo in una nota.

"Un obiettivo relativo al numero di nuovi posti in alloggi per studenti non è stato coperto dalla valutazione. L'Italia ha chiesto di modificare questo obiettivo e di sostituirlo con una pietra miliare relativa all'aggiudicazione di contratti iniziali per la fornitura di nuovi posti in alloggi per studenti. Questa milestone verrà aggiunta alla quarta richiesta di pagamento. Ciò implica che l'importo relativo all'obiettivo verrebbe trasferito alla quarta rata dopo l'approvazione della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio da parte del Consiglio. L'importo corrisponde a 519,5 milioni di euro di prestiti", spiega la Commissione.