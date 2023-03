Portovesme, gli operai scendono dalla ciminiera. "Pronti a nuove azioni"

Portovesme, gli operai scendono dalla ciminiera

I quattro operai che da quattro giorni erano asseragliati a cento metri di altezza sulla ciminiera dell'impianto Kss della Portovesme srl, hanno deciso di interrompere la protesta. "Una decisione - chiariscono - che viene presa non in segno di resa ma concedendo l'ennesimo atto di fiducia al governo che tuttavia non sarà illimitato. Pronti nel caso - promettono - a nuove iniziative". Il vertice al ministero si è chiuso con l'indicazione di una road map per individuare una soluzione strutturale al costo dell'energia.

Prenderà il via la prossima settimana una serie di incontri bilaterali tra Mimit e azienda, regione Sardegna e player nazionali nel campo della produzione e distribuzione energetica: è questa la strada che il governo intendere percorrere per individuare tutti strumenti, finanziari e fiscali, utili a trovare una soluzione alla crisi della Portovesme. La decisione di procedere con incontri separati arriva al termine del tavolo di crisi convocato oggi in videoconferenza. Conclusi i confronti bilaterali, nel più breve tempo possibile, il sottosegretario Fausta Bergamotto, con delega alle crisi d’impresa, convocherà un nuovo tavolo di confronto con tutte le parti coinvolte.