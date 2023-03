Poste, ebit record a 2,3 mld (+24%). Del Fante: "Solide basi per il futuro"

Poste: -4,3% a 1,51 mld l'utile nel 2022, ebit record 2,3 mld (+24%)

Poste Italiane chiude il 2022 con un risultato operativo (Ebit) "a livelli record, con un aumento del 24,1% a 2,3 miliardi, pari a più del doppio del livello del 2017 di 1,1 miliardi di euro. L'utile netto è pari a 1,51 miliardi, in calo del 4,3% su base annua rispetto al 2021, pari al doppio del livello del 2017 che si attestava a 0,7 miliardi. I ricavi totali sono pari a 11,9 miliardi, con un aumento del 6%. La proposta di dividendo è stata rivista al rialzo nel 2022 a 0,65 euro (+10%) sostenuto dalla forte performance finanziaria e dalla maggiore visibilita' sul 2023.

"Prosegue la traiettoria di crescita significativa del risultato operativo nel 2022, beneficiando di contributi positivi normalizzati da tutti i settori di business", spiega Poste. I ricavi da corrispondenza, pacchi e distribuzione sono sostanzialmente stabili a 3,7 miliardi, grazie alla resilienza dei ricavi di corrispondenza e pacchi. I ricavi dei servizi finanziari aumentano del 3,9% a 5,8 miliardi, spinti dalla continua crescita del margine di interesse. I servizi assicurativi registrano nel 2022 "ottimi risultati" sia nel comparto assicurativo vita che nel ramo danni, con ricavi in crescita del 15,7% a 2,2 miliardi. Solido contributo nel 2022 di tutte le linee di business ai ricavi di pagamenti e mobile, in forte crescita del 30,0% su base annua a 1,1 miliardi, piu' che raddoppiati rispetto al 2017. La nuova offerta energia e' ora attiva e sta riscontrando il favore dei clienti, fa sapere l'azienda. Infine sono state rilasciate 25,7 milioni di identita' digitali, pari a 14 volte il livello del 2017, "a conferma del ruolo determinante di Poste italiane nell'accelerare la transizione al digitale dell'Italia".

Poste, guidance 2023: utile sale 1,7 mld, dividendo 0,71 euro

Poste Italiane "e' ben posizionata per continuare il suo percorso di crescita costante in un contesto sfidante, grazie al suo modello di business diversificato". Si legge sempre nella nota, nella parte in cui si illustra la guidance del 2023. L'obiettivo previsto per il 2023 sul risultato operativo e' pari a 2,5 miliardi, a partire da un Eit "baseline" del 2022 di 2,36 miliardi, con il contributo di tutti i settori di business che piu' che compensa gli effetti negativi generati dall'inflazione sui costi e dai costi di avviamento del business di Poste Energia. L'utile netto e' visto a 1,7 miliardi rispetto al livello dell'esercizio 2022 di 1,51 miliardi. Obiettivo di dividendo per azione per il 2023 rivisto al rialzo a 0,71 (+9% su base annua), grazie a una maggiore visibilita' del capitale e alla generazione di flussi di cassa da parte di tutti i settori di business.