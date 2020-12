Poste Italiane pronta al tuffo nell'energia. Rumors

Nuovi mercati in vista per Poste. Con la concreta possibilità di proseguire un percorso di diversificazione del business, tanto da pensare anche a un possibile sbarco nel settore della vendita di energia per clienti retail.

Secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza il gruppo guidato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante potrebbe infatti valutare una possibile operazione su NeN, marchio di proprietà di Yada Energia, startup nata lo scorso giugno in pancia al gruppo A2A, che nella società (di cui mantiene il controllo) ha investito oltre 50 milioni di euro.

Il condizionale è d’obbligo, sono solo rumors, perché allo stato attuale non vi sarebbe ancora nessuna trattativa ufficiale, ma alcuni eccellenti osservatori rilevano come l’idea potrebbe stuzzicare Poste Italiane.