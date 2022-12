Prada, Andrea Guerra sarà il ceo. Pronta la transizione verso Bertelli jr.

Prada, Andrea Guerra sarà il nuovo ceo

Al consiglio di amministrazione di Prada in programma per il 26 gennaio prossimo, Andrea Guerra verrà proposto per il ruolo di amministratore delegato del Gruppo Prada. Miuccia Prada manterrà l’incarico di direttore creativo di Miu Miu e Prada (quest’ultimo insieme a Raf Simons) e di consigliere di amministrazione.

In occasione dell’assemblea degli azionisti per l’approvazione del bilancio 2022, Patrizio Bertelli verrà proposto per il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione di Prada, Paolo Zannoni verrà proposto per il ruolo di vicepresidente esecutivo del consiglio di amministrazione e, allo stesso tempo, di presidente di Prada Holding.

L'obiettivo è quello di "traghettare" l'azienda nel passaggio generazionale che, presto o tardi, dovrà avvenire. Lorenzo Bertelli, il figlio dei due fondatori del marchio, è giudicato ancora acerbo per prendere le redini di un gruppo che ha fatturato oltre 3,3 miliardi lo scorso anno. Per questo un manager di grande esperienza come Guerra consente a Bertelli di crescere con calma senza bruciare le tappe.