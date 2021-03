Prada: nel 2020 perdita da 54 mln, ricavi -24%. Torna il dividendo

Il gruppo Prada ha chiuso il 2020 con una perdita di 54 milioni di euro e con ricavi in calo del 24% a cambi costanti, a 2,423 miliardi di euro. Tra gli altri dati, il risultato operativo e' positivo per 20 milioni di euro, gli investimenti sono stati pari a 122 milioni e la posizione finanziaria netta e' negativa per 311 milioni, in miglioramento rispetto ai -406 milioni di fine 2019. Il trend, afferma una nota, e' in progressivo miglioramento nel canale retail grazie alla crescita dei consumi locali nella seconda meta' dell'anno in tutte le aree geografiche; nel solo mese di dicembre inoltre le le vendite retail sono state superiori a quelle del 2019.

Le vendite online sono salite nell'anno del 200%. Il cda, tenuto conto della mancata distribuzione del dividendo nell'anno precedente e del trend positivo delle vendite, ha deliberato la distribuzione di una cedola di 3,5 centesimi di euro per azione, per un totale di 90 milioni, prelevati dalle riserve che ammontano a 1,6 miliardi. "In questo anno cosi' drammatico siamo comunque riusciti a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati - ha detto l'a.d. Patrizio Bertelli - abbiamo risposto con rapidita' ai cambiamenti del mercato, rafforzando il rapporto con la clientela locale i cui consumi nella seconda meta' dell'anno hanno quasi completamente compensato l'assenza di turisti. Siamo riusciti a raggiungere buoni livelli di redditivita' e a generare un importante flusso di cassa, migliorando cosi' la nostra posizione finanziaria. Questi risultati ci infondono fiducia per affrontare lo sviluppo che ci attende non appena terminera' la fase piu' critica della pandemia".