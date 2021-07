Prada, in primo semestre ricavi crescono del 60%: utile 97 mln

Il gruppo Prada ha chiuso il primo semestre del 2021 con ricavi netti a 1,501 miliardi di euro, in crescita del 60%, e un utile netto di 97 milioni. Le vendite retail crescono del 60% rispetto al primo semestre 2020 e dell'8% rispetto al primo semestre 2019, mentre quelle all'ingrosso calano del 37% sul primo semestre 2019. Il risultato operativo e' di 166 milioni (11,1% dei ricavi), contro i 150 milioni del primo semestre 2019 (9,6% dei ricavi). Gli investimenti sono stati pari a 75 milioni, la posizione finanziaria netta e' negativa per 102 milioni, contro i -311 milioni a dicembre 2020.



Patrizio Bertelli, Amministratore Delegato del Gruppo Prada, ha commentato: "L'impegno alla continua valorizzazione dei nostri marchi, unito a una relazione piu' intima con il cliente attraverso la nostra rete distributiva diretta, ha dato impulso alla crescita delle vendite in tutti i mercati e in tutte le categorie merceologiche. In un contesto ancora incerto abbiamo raggiunto livelli record di gross margin e un significativo miglioramento della redditivita'. Crediamo che questo momento positivo continuera' anche nella seconda parte dell'anno. I nostri marchi hanno ancora un forte potenziale da esprimere e siamo confidenti che sapremo farlo emergere nel medio termine. Saremo lieti di condividere con il mercato questo e altri temi in occasione di un Capital Markets Day previsto in autunno".