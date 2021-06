Prada e Zegna comprano l'80% di Filati Biagioli Modesto

Il gruppo Prada ed Ermenegildo Zegna acquisiscono la partecipazione di maggioranza nella Filati Biagioli Modesto, azienda di Montale (Pistoia) attiva nella produzione di cashmere e filati nobili e nella cura del processo di trasformazione delle fibre in filati. Nel dettaglio, entrambi i gruppi avranno il 40% del capitale, mentre la famiglia Biagioli deterrà il 15% e il restante 5% sarà di proprietà di Renato Cotto, manager biellese che assumerà il ruolo di amministratore delegato. Gildo Zegna, a.d. del gruppo Zegna, sarà presidente, mentre Franca Biagioli e Patrizio Bertelli (a.d. del gruppo Prada) entreranno nel consiglio di amministrazione.

"Questa acquisizione si inserisce nella filosofia che il gruppo Prada ha perseguito da sempre: il controllo diretto di tutta la filiera per garantire una qualità senza compromessi in ogni singola fase del processo produttivo - ha commentato Bertelli -. Rappresenta inoltre un ulteriore investimento strategico che consente di preservare il know-how e la tradizione centenaria di un'eccellenza italiana nella produzione di filati pregiati e l'approccio sinergico tra due gruppi italiani, nel tanto auspicato obiettivo di fare sistema nell'industria della moda italiana e del Made in Italy'.