Colline del Prosecco investe nell'ospitalità: via all'accordo con Airbnb

Colline del Prosecco: c’è un accordo con Airbnb

L'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene ha stretto una partnership con Airbnb per esaltare l'area Unesco. Nel dettaglio, questa collaborazione darà vita alla Host Academy, un programma che fornirà ai futuri host un kit informativo e un ambasciatore personale per una formazione personalizzata. Inoltre, sarà creata una sezione dedicata sulla piattaforma di Airbnb, dove gli ospiti potranno scoprire gli annunci e le iniziative locali.

Questa collaborazione mira a sostenere un settore in espansione. Nel 2023, le colline hanno visto 482.222 presenze turistiche, un incremento del 18% rispetto al 2022 e dell'8% rispetto al 2019. I turisti italiani sono aumentati del 13%, mentre quelli stranieri del 25%, con un particolare incremento delle strutture extralberghiere, che hanno visto un +25%, suggerendo una crescente preferenza per alloggi alternativi come agriturismi e case vacanze.

I dati di Airbnb rivelano che nel 2023 gli annunci nella regione sono aumentati del 25% e gli ospiti del 35%, con oltre il 60% provenienti dall’estero, soprattutto dagli Stati Uniti, seguiti da Germania, Francia, Regno Unito e Spagna. Dal 2022, Airbnb ha lanciato la categoria ‘vigneti’, che oggi conta oltre 33.000 annunci in Italia. Le notti trascorse in vigneti sono aumentate del 400% nel 2023, con gli host che hanno guadagnato oltre 200 milioni di euro.