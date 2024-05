Quattordicesima in arrivo per lavoratori e pensionati: ecco quando

Quattordicesima, a chi spetta? Ecco chi l'avrà e quando

La quattordicesima è un bel respiro di sollievo per i lavoratori che tra giugno e luglio lo attendono con ansia. In sostanza, è un'extra in busta paga che viene erogato solo se previsto dal contratto collettivo nazionale (Ccnl) dell'azienda. Tuttavia, anziché essere pagato ogni mese, questo bonus viene calcolato e accumulato mensilmente per poi essere dato in un'unica soluzione nei tempi stabiliti dal Ccnl di riferimento. La somma finale, detta "gratifica estiva", è il risultato dell'insieme dei pagamenti mensili accumulati dal lavoratore da luglio fino a giugno dell'anno successivo.

Come funziona il calcolo

Le regole per calcolare e definire quando pagare la quattordicesima sono scritte nei Ccnl, ma ci sono casi in cui l'azienda può decidere di concedere questo bonus anche se non espressamente previsto. Di solito, il bonus è pari allo stipendio del mese in cui viene erogato. Ad esempio, se è previsto entro il 30 giugno, corrisponderà allo stipendio di quel mese. Si considerano solo i mesi in cui il lavoratore è effettivamente sotto contratto con l'azienda, escludendo periodi di assenza non retribuita o sospensione dal lavoro. Le scadenze per il pagamento sono stabilite direttamente dalle norme del Ccnl di riferimento. Per esempio, nel settore del commercio, la quattordicesima matura da luglio a giugno dell'anno successivo e deve essere pagata entro il 1° luglio.

Benefici per i pensionati

Anche alcuni pensionati possono beneficiare della quattordicesima, che viene erogata solitamente dall'Inps a luglio o dicembre di ogni anno. Il bonus è stato introdotto per la prima volta dalla legge 127 del 3 agosto 2007 e successivamente modificato dalla legge 232 dell'11 dicembre 2016. È destinato ai pensionati con reddito annuo fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Lavoratori Dipendenti. L'importo varia a seconda dei requisiti, con un minimo di 336 euro e un massimo di 655 euro. I pensionati che soddisfano i requisiti entro il 31 luglio dell'anno di riferimento ricevono la quattordicesima a luglio, mentre coloro che li soddisfano entro il 31 dicembre la ricevono a dicembre.