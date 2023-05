Queen, diritti del catalogo in vendita per 1,1mld. Universal Music e non solo

Queen, l'offerta da capogiro per assicurarsi l'intero catalogo: le cifre

I Queen stanno per far segnare un altro record. Sarebbe in corso un'asta miliardaria per la vendita dei diritti dell'intero catalogo della rock band britannica. Lo riporta Music Business Worldwide, giornale online specializzato nell'informazione economica e finanziaria applicata alla musica. E, secondo la ricostruzione, - si legge sul Sole 24 Ore - tra i potenziali acquirenti ci sarebbe Universal Music più alcuni fondi d’investimento, ovviamente. Così il primato per la cessione di catalogo musicale più ricca di sempre potrebbe presto appartenere ai Queen: sarebbero infatti in fase iniziale le trattative per la vendita di diritti d’autore e master dell’intero corpus di Freddie Mercury e soci.

Nel caso in cui l'operazione andasse in porto, verrebbero praticamente "doppiate" le cifre sborsate da Sony Music per Bruce Springsteen e ancora da Sony Music e Universal Music per Bob Dylan, i due deal fino a questo momento più rappresentativi, con rispettivi 500 milioni e 450 milioni di dollari di valore. Si parla infatti di una cessione da 1,1 miliardi di dollari. In ogni caso, non sarà una partita semplice, se consideriamo la particolarissima "storia" del catalogo della band inglese.