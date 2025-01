La quotazione del Bitcoin degli ultimi 12 mesi

Bitcoin, la corsa della criptovaluta nel 2024

Il 2025 promette di essere un altro anno da record per il Bitcoin, che lascia alle spalle un 2024 stellare. La criptovaluta più famosa al mondo ha chiuso l’anno con un rally del 121%, cavalcando un mix esplosivo di fattori: le tensioni geopolitiche che ne hanno rafforzato il ruolo di asset rifugio, la vittoria di Donald Trump alle presidenziali americane, e una regolamentazione più permissiva che ha spalancato le porte del mercato tradizionale al mondo crypto.

A gennaio 2024, l’approvazione da parte della SEC dei primi ETF sul prezzo spot del Bitcoin ha segnato il primo e vero punto di svolta, garantendo alla criptovaluta una consacrazione ufficiale nella finanza istituzionale. L’impatto è stato immediato: l’ETF di BlackRock ha raccolto 33 miliardi di dollari in soli dieci mesi, superando persino il celebre ETF sull’oro fisico. Questa novità ha attirato flussi di capitali senza precedenti, soprattutto da parte degli investitori istituzionali, che hanno avuto un ruolo centrale nel rally.

L’halving, l’evento ciclico che dimezza l’offerta di Bitcoin, ha giocato un ruolo chiave nella primavera 2024, riducendo la quantità disponibile sul mercato e contribuendo a spingere il prezzo verso nuovi massimi. Tuttavia, il vero catalizzatore è arrivato in autunno con la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali statunitensi. Trump ha annunciato piani ambiziosi per fare degli Stati Uniti il fulcro dell’ecosistema crypto, promettendo la creazione di una riserva strategica in Bitcoin e lanciando una società dedicata, World Liberty Financial, in collaborazione con i figli. Questi sviluppi hanno innescato un’ondata di fiducia nel mercato, facendo schizzare il prezzo del Bitcoin sopra i 108.000 dollari a dicembre 2024.

Ma ripercorriamo nel dettaglio l’evoluzione della criptovaluta nell’ultimo anno:

Gennaio e febbraio : il Bitcoin parte da 42.202 dollari , registrando un lieve aumento a 44.726 dollari a febbraio.

: il Bitcoin parte da , registrando un lieve aumento a a febbraio. Marzo : spicca un deciso balzo a 65.984 dollari , segnando il primo picco dell’anno.

: spicca un deciso balzo a , segnando il primo picco dell’anno. Aprile e maggio : il prezzo scende rispettivamente a 65.318 dollari e 56.401 dollari , mostrando segni di correzione.

: il prezzo scende rispettivamente a e , mostrando segni di correzione. Giugno, luglio e agosto : il mercato riprende slancio, portando il valore a 62.682 dollari . Tuttavia, luglio e agosto vedono un ritorno alla stabilità, con quotazioni intorno a 52.732 dollari e 53.807 dollari .

: il mercato riprende slancio, portando il valore a . Tuttavia, luglio e agosto vedono un ritorno alla stabilità, con quotazioni intorno a e . Settembre e ottobre : il Bitcoin resta piatto a 52.081 dollari , ma ad ottobre torna a salire, raggiungendo 57.062 dollari .

: il Bitcoin resta piatto a , ma ad ottobre torna a salire, raggiungendo . Novembre: l’effetto Trump entra in gioco. Il 13 novembre il prezzo vola a 82.188 dollari, aprendo la strada al rally che culmina il 18 dicembre con il record storico di 100.000 dollari.

A fine dicembre, il Bitcoin registra una lieve correzione, chiudendo il 2024 a 92.783 dollari, in calo dello 0,87% rispetto al giorno precedente e del 14% rispetto al massimo storico. A gennaio 2025, il prezzo si attesta a 92.247 dollari, raddoppiando il valore rispetto a inizio anno. Tuttavia, con una capitalizzazione di mercato di 1.713 miliardi di dollari, il Bitcoin supera per la prima volta l’argento, diventando l’ottavo asset più prezioso al mondo. Al momento solo l’oro fisico rimane irraggiungibile, con una capitalizzazione che supera i 18.000 miliardi di dollari.

Ora, il 2025 si apre con previsioni ancora più audaci. Secondo molti analisti, il Bitcoin potrebbe raddoppiare nuovamente, superando i 200.000 dollari. Geoffrey Kendrick di Standard Chartered stima un valore di 200.000 dollari entro la fine dell’anno, mentre Elitsa Taskova di Nexo punta ancora più in alto, prevedendo un prezzo di 250.000 dollari e una capitalizzazione destinata a superare persino quella dell’oro. Gli investitori istituzionali continueranno a essere il motore del mercat, ma il futuro del Bitcoin sembra più luminoso che mai, pronto a segnare nuovi record e a riscrivere le regole del gioco finanziario globale.