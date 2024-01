Rai, inizia il dossier cda e torna di moda la privatizzazione di RaiWay

La Rai entra nella fase più intensa con diverse riunioni del consiglio di amministrazione in cui si prevede che vengano discusse le questioni cruciali poste sul tavolo prima della pausa natalizia, fondamentali per il futuro della televisione pubblica. Questo è quanto riporta Il Sole 24 Ore. Se non ci saranno colpi di scena nel frattempo (e quando si tratta della Rai, non si possono mai escludere fino all'ultimo momento), il consiglio in scadenza dovrebbe essere in grado di concludere, avviando sostanzialmente il processo di rinnovo del consiglio di amministrazione nei pressi dell'estate. I giorni cruciali, come già anticipato da Il Sole 24 Ore a dicembre, saranno il 15 e 18 gennaio. È in quei giorni che, secondo i piani dell'amministratore delegato Roberto Sergio, dovrebbe arrivare l'approvazione definitiva del Piano industriale insieme al Contratto di servizio quinquennale e al Piano di sostenibilità.

Questo è il cronoprogramma previsto dalla dirigenza di Viale Mazzini, come annunciato dall'amministratore delegato durante l'audizione in Commissione di vigilanza lo scorso dicembre, dichiarando che per il 2023 la Rai avrà "un risultato netto consolidato in pareggio" con un indebitamento finanziario netto di "560 milioni. Alla data di maggio, quando ci siamo insediati era di 650 milioni". Tutto questo avviene dopo che la legge di bilancio ha ridotto effettivamente il canone da 90 a 70 euro, rispondendo alle richieste della Lega. Sebbene la società abbia ottenuto un contributo per il 2024 per compensare la riduzione complessiva stimata in 430 milioni di euro, il taglio di 20 euro, limitato al solo 2024, ha sollevato preoccupazioni e ha avvertito sulla possibilità di aprire una discussione sull'allentamento dei tetti pubblicitari, contro cui Mediaset sarebbe sicuramente pronta a combattere, sia nel dibattito pubblico che all'interno del Parlamento.

Nei prossimi dieci giorni, si vedrà anche se, come sembra probabile, si concluderà la vendita della quota Rai in Rai Way eccedente il 50%. Si tratta di circa il 15%. I fondi azionisti hanno già protestato apertamente. Tuttavia, questa vendita, insieme agli introiti e ai risparmi del Piano immobiliare, rappresenta un elemento chiave per fornire le risorse necessarie a sostenere il Piano industriale. La partita è ancora aperta.