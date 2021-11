Ravvedimento, tempi, modi e costi dell'istituto

Imposte, la sintesi operativa sul Ravvedimento realizzata dalla Fondazione Studi Consulenti del lavoro: tempi, modi e costi.

In vista della scadenza dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi del prossimo 30 novembre la Fondazione Studi ha realizzato una “sintesi operativa dell’istituto del ravvedimento” utile a delineare l’ambito d’azione, le diverse tipologie previste dalla norma e la disciplina sanzionatoria conseguente. Nell’approfondimento del 18 novembre 2021 sono riportate le condizioni per la regolarizzazione di omessi o insufficienti versamenti delle imposte beneficiando della riduzione delle sanzioni secondo le disposizioni contenute nell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Che cos'è il ravvedimento

Il ravvedimento è stato introdotto dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 per la regolarizzazione di omessi o insufficienti versamenti delle imposte, godendo di una riduzione delle sanzioni da aggiungere in fase di pagamento. Con il presente contributo si intende offrire una sintesi operativa dell’istituto, ponendo particolare attenzione sull’ambito di utilizzo dello stesso, sulle diverse tipologie previste dalla norma e sulla disciplina delle riduzioni sanzionatorie che ne conseguono. Ci si sofferma, inoltre, sul calcolo degli interessi legali, nonché sulle modalità di versamento dell’imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

Con l’istituto del “ravvedimento” di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 è possibile regolarizzare omessi o insufficienti versamenti dell’imposta dovuta, beneficiando della riduzione delle sanzioni. La sanzione ordinariamente prevista per omesso o insufficiente versamento, ai sensi dell’art. 13, c. 1, D.Lgs. n. 471/1997, è pari al 30% delle somme non versate o versate in ritardo; tale sanzione è, però, ridotta in sede di autoliquidazione, in funzione della tempestività con cui il contribuente procede alla sua regolarizzazione.

Alla luce dei vari interventi del legislatore1, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, si può accedere al ravvedimento, anche nel caso in cui:

• la violazione fosse già stata constatata e notificata al contribuente;

• fossero iniziati accessi, ispezioni, verifiche ed altre attività di accertamento formalmente comunicate al contribuente.

Tali preclusioni non operano più per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni). In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non impediscono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento. Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

• dell’imposta dovuta;

• degli interessi (v. infra), calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;

• della sanzione in misura ridotta.

L'ulteriore riduzione sanzionatoria

Il decreto legislativo n. 158/2015, recante la riforma del sistema sanzionatorio tributario, ha ridotto alla metà la sanzione ordinaria, in caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%2 e si prevede la possibilità d’applicazione dell’istituto del ravvedimento di cui all’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/97 (v. supra).

A titolo di esempio, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).

Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%). Pertanto, a titolo di esempio, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1 per cento).

Modalità di versamento

Per procedere ai versamenti connessi all’istituto del ravvedimento è necessario utilizzare:

- il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap e l’imposta sugli intrattenimenti;

- il modello F23, per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti;

- l’F24 Elide per tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;

- l’F24 Elide per l’imposta ipotecaria, le tasse ipotecarie, l’imposta di bollo e le sanzioni, dovuti in relazione ai servizi di aggiornamento dei registri immobiliari e al rilascio di certificati e copie.

Gli interessi devono essere indicati nel modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo; quelli sulle ritenute vanno, invece, versati dai sostituti d’imposta sommandoli al tributo.

Anche per le sanzioni, come noto, sono previsti dei codici tributo da riportare sul modello di versamento rintracciabili direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate3.