Rcs, Blackstone chiede a Cairo 600 mln. Lui è sereno e risponde con i numeri

Rcs, Blackstone chiede 600 mln. Cairo è sereno e risponde con i numeri

Blackstone rincara la dose contro Cairo e nel procedimento legale in corso chiede un maxi-risarcimento di 600 milioni di dollari per l'interferenza di chairman nella vendita dello storico immobile di via Solferino. Il tutto mettendo insieme tutti i danni cumulativi in un unico processo. la richiesta dei legali del colosso americano del private equity - si legge sul Sole 24 Ore - è un immediato consolidamento dei due ricorsi presentati. Il gruppo italiano aveva chiesto, senza successo, l'annullamento della vendita dell'immobile a Blackstone nel 2013, prima che arrivasse Cairo alla guida, affermando che gli americani avevano sfruttato indebitamente lecondizioni di grave crisi finanziaria della società, pagando una cifra troppo bassa rispetto al suo valore, 120 milioni di euro.

La seconda parte del procedimento, invece - prosegue il Sole - rigurda direttamente Cairo, nel 2018 secondo i legali americani, impedì la cessione degli immobili ad Allianz, per 280 milioni, portando la società tedesca a farsi da parte, in attesa di una risoluzione dei problemi giudiziari tra le due parti. Rcs risponde con tre obiezioni. la prima è che la sede di New York non è competente e che un'ultima parola sarebbe spettata a Milano. Dove il tribunale non ha riscontrato irregolarità da parte di Rcs. Il secondo punto è che la mancata vendita avrebbe accresciuto il valore dell'immobile. E inoltre c'è la richiesta danni, stimata in più di 300 milioni di euro.