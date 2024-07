Rcs, l'utile semestrale balza a 34 mln (+11,9%): ricavi stabili a 434,1 mln

Rcs, utile netto aumenta a 33,9 mln in sei mesi

Nel primo semestre 2024, i ricavi consolidati di Rcs sono 434,1 milioni (439,2 milioni nel 1° semestre 2023), con ricavi digitali pari al 23,6% del totale. Nel secondo trimestre dell’anno, i ricavi consolidati hanno registrato una crescita di 5 milioni (+ 2%). Il risultato netto di Gruppo al 30 giugno 2024, pari a 33,9 milioni (30,3 milioni al 30 giugno 2023) risulta in incremento di 3,6 milioni e riflette gli andamenti sopra descritti.

I ricavi pubblicitari del primo semestre 2024 ammontano a 177 milioni (179,4 milioni nel primo semestre 2023). La raccolta pubblicitaria complessiva sui mezzi on-line si attesta, nel primo semestre 2024, a 67,6 milioni, pari a circa il 38,2% del totale dei ricavi pubblicitari. L’Ebitda del primo semestre 2024 è positivo per 77,7 milioni (70,5 milioni nel primo semestre 2023). Il risultato operativo (EBIT) è positivo per 51,1 milioni in miglioramento di 6,2 milioni rispetto al primo semestre 2023 (pari a 44,9 milioni) e riflette i fenomeni sopra riportati a commento dell’Ebitda, a cui si aggiungono maggiori ammortamenti riconducibili agli investimenti nello sviluppo di attività digitali. I ricavi editoriali e diffusionali sono pari a 160,3 milioni (165,5 milioni nel primo semestre del 2023).

"Il primo semestre 2024 - viene riferito in una nota - è stato caratterizzato dal perdurare dei conflitti in Ucraina e in Medioriente, con le loro conseguenze anche in termini di impatti sull’economia e gli scambi, che continuano a determinare una situazione di generale significativa incertezza. Il Gruppo non presenta una esposizione diretta e/o attività commerciali nei confronti dei mercati colpiti dal conflitto e/o di soggetti sanzionati. In questo contesto, il Gruppo nei primi sei mesi del 2024 ha conseguito margini (Ebitda, Ebit e risultato netto) in crescita rispetto a quelli realizzati nel periodo analogo del 2023".