Rcs, per Cairo ricavi stabili a 845 mln ma utili in calo (-31%)

Rcs, 50,1 mln utile 2022 (-31%) e ricavi stabili a 845 mln

Rcs ha chiuso il 2022 con un utile di 50,1 milioni di euro, contro i 72,4 milioni del 2021 (-31%). Stabili i ricavi a 845 milioni, con quelli digitali che hanno rappresentato il 24,5% del totale. L'ebitda e' stato di 118,5 milioni, a fronte dei 144,5 milioni del 2021.

La posizione finanziaria netta a fine 2022 era negativa per 31,6 milioni, dopo aver acquistato l'immobile di via Solferino per 59,9 milioni e distribuito dividendi per 31 milioni. La societa' proporra' ai soci riuniti in assemblea di distribuire un dividendo pari a 0,06 euro per azione.

Il Corriere della Sera, si legge in una nota di Rcs, e' risultato il primo quotidiano italiano in edicola con una customer base digitale totale attiva a fine 2022 di 508 mila abbonamenti (+32,3% rispetto al 31 dicembre 2021), mentre la customer base digitale dei prodotti pay Gazzetta a fine 2022 e' pari a 171 mila abbonamenti (80 mila a fine 2021).

Rcs, infine, "ritiene che sia possibile porsi l'obiettivo di conseguire anche nel 2023 margini (ebitda) fortemente positivi, in crescita rispetto a quelli realizzati nel 2022 e di proseguire con un'ulteriore generazione di cassa dalla gestione operativa".