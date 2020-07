Recovery Fund, Conte: "I 209 miliardi li gestirà Palazzo Chigi"

Recovery Fund, Conte: "I 209 miliardi li gestirò io personalmente da Chigi"

Giuseppe Conte non ha avuto neanche il tempo di rientrare a Roma dopo l'infinita trattativa a Bruxelles per il Recovery Fund che già è scattato il problema di come gestire questi 209 mld in arrivo dall'Europa. Conte ha in mano un pacchetto di soldi - si legge sulla Stampa - che fanno gola a tanti e ha già annusato le tracce delle polemiche che verranno da chi teme che il premier accentri a Palazzo Chigi la gestione di questa montagna di risorse.

Il capo del governo teme il pantano che potrebbe compromettere il successo capitalizzato in Europa. Lui stesso sa che bisogna «correre», ora più che mai, - come si sono detti con il capo dello Stato Sergio Mattarella - visto che l’Italia sarà nel mirino come osservata speciale d’Europa.

"La task force nascerà subito" annuncia all’alba, pochi minuti dopo aver stretto i pugni in segno di vittoria per l’accordo europeo. Non aggiunge molto altro, su come sarà, perché, fanno sapere dallo staff, ha intenzione di discuterne ampiamente con la maggioranza, e poi con l’opposizione.

Ma con un punto fermo che comunicherà il prima possibile: la supervisione finale della task force resta a Palazzo Chigi. Anche se sarà una creatura interministeriale, con tecnici espressione dei vari dicasteri, come l’ha immaginata il ministro dell’Economia dem Roberto Gualtieri, il coordinamento deve rimanere in capo alla presidenza del Consiglio.