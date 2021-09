Rdc, bolognese prendeva il sussidio e intanto prendeva il sole ai Caraibi

Rdc, viveva stabilmente ai Caraibi. Ma totalmente a spese dello Stato

Non si contano più ormai i casi di persone con il reddito di cittadinanza che non ne avevano diritto. Migliaia i casi di truffa accertati da quando il provvedimento di sostegno economico per chi è senza lavoro è stato approvato. Ma l'ultima vicenda scoperta - si legge sul Corriere della Sera - ha del clamoroso. Otto le persone denunciate per truffa, in seguito ad alcuni accertamenti fatti dai carabinieri di Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna. Tra questi spicca il caso di una signora 50enne, prendeva il Reddito ma viveva ai Caraibi.

Su 171 posizioni analizzate dagli inquirenti, - prosegue il Corriere - otto non erano in regola con la documentazione e, stando a una stima dei militari, avrebbero percepito, senza averne i requisiti, contributi per un ammontare di 33.084 euro. Tra queste c’è anche una cinquantenne bolognese che viveva stabilmente ai Caraibi e percepiva il sostegno economico. In base a quanto accertato, la donna era rientrata in Italia per chiedere il reddito di cittadinanza e, una volta ottenuto l’aiuto, è rientrata nella sua abitazione in un’isola del Mar dei Caraibi.