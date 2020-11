Renault, partono i tagli. Il sindacato Cfe-Cgc firma 2.500 uscite volontarie

Partono i tagli a Renault. l sindacato Cfe-Cgc del gruppo della Losanga ha deciso di firmare l'accordo per la soppressione di 2.500 posizioni nelle funzioni ingegneristiche e terziarie del gruppo in Francia, tramite uscite volontarie. La firma del sindacato rende valido l'accordo, già firmato dall'altra sigla sindacale Force Ouvrie're, quarto sindacato del gruppo.

Si tratta di un accordo previsto dal piano per risparmiare oltre due miliardi in tre anni, annunciato a fine maggio dal management, che prevede circa 15.000 tagli di posti di lavoro nel mondo, di cui 4.600 in Francia. Restano da negoziare i 2.100 tagli previsti nelle fabbriche francesi.

Cfe-Cgc spiega che in questo modo si "evita ai dipendenti dei licenziamenti attraverso un piano di salvaguardia dell'impiego che la situazione di Renault avrebbe potuto giustificare".