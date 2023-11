Rete Tim, Giorgetti a Vivendi: "Ha i suoi diritti ma il progetto è quello"

Tim, Giorgetti dopo ok a Kkr: "Vivendi ha i suoi diritti ma il progetto è quello"

Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'Economia, difende la scelta di Tim e risponde il giorno dopo il via libera del cda di Tim alla vendita della rete a Kkr, a una domanda sul timore che l'opposizione del socio francese possa fermare l'operazione: "Vivendi ha i suoi diritti e li eserciterà. Il Mef ha partecipato all'offerta, abbiamo fatto un'offerta e il consiglio di amministrazione l'ha accettata. Adesso ovviamente gli azionisti hanno i loro diritti, li faranno valere nelle sedi opportune: però il progetto è quello", dice a margine dell'evento Anci Lombardia a Varese.

Nel frattempo, arriva l'annuncio di un gruppo di piccoli e medi azionisti di Tim (quasi 300) e della associazione Federsolidali: "Ogni amministratore di società quotata in borsa ha un solo compito ed obiettivo: far acquisire valore alla medesima e, quindi, al titolo azionario se quotato in borsa. Nelle prossime settimane si potrà verificare se la scelta degli amministratori avrà prodotto un risultato positivo. Non si possono fare previsioni su quale sarà la direzione che assumerà il titolo. Nel frattempo inizierà la raccolta di firme per l'eventuale partecipazione alla causa di responsabilità che Vivendi ha paventato". Tramite lo studio legale Santalex avevano presentato nelle scorse settimane una richiesta alla Consob, dopo la presentazione dal fondo Usa Kkr di due offerte, una vincolante su NetCo e una non vincolante su Sparkle, di un intervento a tutela degli azionisti in relazione all'andamento della quotazione del titolo dell'ex monopolista delle tlc e alla gestione della comunicazione sull'offerta presentata dal fondo di investimento americano.