Rolex investe un miliardo di franchi. Nuovo polo produttivo in Svizzera

Rolex attualmente produce circa 1 milione di orologi all’anno, con un fatturato di quasi 8 miliardi di dollari nel 2021, secondo Morgan Stanley



Rolex pronta investire un miliardo di franchi in un nuovo sito di produzione a Bulle, nella Svizzera occidentale, nel Canton Friburgo, che dovrebbe essere inaugurato nel 2029, generando 2.000 nuovi posti di lavoro. La notizia è stata diffusa dalla stampa di settore. Non vi è per ora nessuna conferma ufficiale da parte del player dell’orologeria.

“Rolex – si legge sul portale Perpetualpassion.com – attualmente produce circa 1 milione di orologi all’anno, con un fatturato di quasi 8 miliardi di dollari nel 2021, secondo Morgan Stanley. È di gran lunga il più grande produttore di orologi, non solo nel segmento del lusso ma in generale. Nonostante questi volumi. come molti di noi sapranno, tale offerta è di gran lunga superata dalla domanda. Il nuovi sito di produzione potrebbe essere proprio pensato in funzione di un incremento dei volumi, fronteggiando così la richiesta cresciuta in maniera esponenziale di orologi Rolex attualmente in produzione”.

“Un progetto di rara ampiezza è in cantiere a Bulle con la prestigiosa impresa Rolex”, ha dichiarato la scorsa settimana a Keystone-ATS il presidente del Consiglio di Stato friburghese Olivier Curty. Un progetto di questa portata comporterebbe “numerosi impieghi”, ha aggiunto. Stando a quanto riportato da Swissinfo.ch, il consiglio locale di Bulle dovrebbe approvare la vendita del terreno a dicembre 2022, e gli orologi inizieranno a essere prodotti in città nel 2029.

Ad oggi - scrive www.pambianconews.com - Rolex possiede un impianto di assemblaggio a Ginevra, oltre a stabilimenti di produzione a Chêne-Bourg, Plan-les-Ouates e Biel.