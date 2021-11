Saipem, due contratti offshore in Australia e Mar Nero per oltre 600 milioni

Saipem, contratti da oltre 600 milioni di dollari

Saipem si è aggiudicata due nuovi contratti offshore per attività di trasporto e installazione (T&I) per un totale complessivo di oltre 600 milioni di dollari. Il primo contratto e' stato assegnato da Chevron Australia Pty Ltd per il progetto Jansz-lo Compression, relativo al giacimento di gas Jansz-lo, a circa 200 chilometri al largo della costa nord-occidentale dell'Australia, a una profondita' di circa 1.400 metri. Jansz-lo rientra nel progetto Gorgon, gestito da Chevron, un raggruppamento di diversi giacimenti e una delle piu' grandi riserve di gas naturale del mondo. L'inizio delle operazioni offshore e' previsto per il 2024 e le attivita' verranno svolte dalla nave Saipem Constellation. Il secondo contratto e' relativo al progetto Sakarya Gas Field Development, il primo giacimento di gas naturale in acque profonde scoperto in Turchia nel Mar Nero, a circa 175 km al largo della costa di Eregli.

Saipem: acquisiti due contratti off-shore per 600 milioni dollari. Le parole di Francesco Caio

Il contratto prevede il trasporto e l'installazione di condotte fino ad una profondita' di 2.200 metri. Le operazioni offshore inizieranno nella primavera del 2022 e sara' utilizzata principalmente la nave Castorone. "L'aggiudicazione di questi due importanti contratti evidenzia la nostra capacita' tecnologica nell'installazione sottomarina e l'eccellenza dei nostri asset ed e' un segno tangibile di ripresa del mercato offshore. Questi nuovi contratti nel settore del gas, elemento necessario di transizione energetica, forniscono indicazioni concrete del miglioramento della domanda e testimoniano la capacita' di Saipem di offrire soluzioni in linea con le esigenze dei clienti", ha commentato Francesco Caio, amministratore delegato di Saipem.

