Saipem lancia Dear Future. Nuti: "Un passo importante per il nostro scopo"

Saipem lancia una nuova campagna di brand: “Dear future”, per un avvenire sempre più responsabile

Saipem lancia la sua nuova campagna di brand “Dear Future”, per rimarcare ancora più profondamente il percorso di riposizionamento strategico intrapreso: una società globale, presente in più di 60 Paesi, in grado di fornire soluzioni e servizi ad alto valore aggiunto e realizzare progetti innovativi nel settore dell’energia e delle infrastrutture. In occasione del lancio della nuova campagna, Saipem ha deciso di raccontare l’importanza di raccogliere la sfida del futuro e di guardare avanti con fiducia partecipando alla campagna del Comune di Milano “Il Natale degli Alberi” con la donazione alla città di Milano di un albero di Natale altamente tecnologico. Milano, infatti, sarà la città che a partire dal 2022 accoglierà la nuova sede di Saipem, nel quartiere di Santa Giulia. L’albero sarà installato in Largo La Foppa a partire dal 7 dicembre fino al 6 gennaio 2021. Si tratta di un’installazione alta sei metri che sostiene quattro fasce led su cui scorreranno frasi legate al futuro. Gli utenti, tramite un sito internet dedicato, potranno inviare le proprie frasi per testimoniare slancio, speranze e aspettative verso il domani che verranno poi proiettate suoi pannelli luminosi.

Saipem coinvolge il pubblico con una straordinaria avventura iniziata negli anni Cinquanta e che oggi prosegue ancora ponendo le basi per contribuire ad un futuro sempre più responsabile. Un viaggio che l’ha condotta in ogni angolo del pianeta grazie al talento e all’ingegno delle sue persone e ad una missione autentica ed appassionata: immaginare, progettare e realizzare soluzioni innovative per un mondo in continua evoluzione in cui l’energia e la mobilità sono accessibili e sostenibili. Saipem identifica, nel costante e intenso rapporto tra l’energia – ispirata dal futuro - e l’evoluzione, il motore che spinge la società ed il genere umano verso sfide ed obiettivi sempre più responsabili e riprende i due termini per definire il nuovo payoff di brand: Empowering Evolution.

La campagna è stata realizzata dall’agenzia creativa This is Ideal, con il supporto della divisione Sala Giochi per la parte di produzione e sarà lanciata contemporaneamente su tutti i canali digitali interni ed esterni di Saipem. Elisabetta Nuti, Responsabile Brand Strategy and Corporate Identity di Saipem, ha commentato: “La nostra nuova campagna è un ulteriore passo importante dedicato alla comunicazione del nostro ‘purpose’, il nostro scopo. È un dialogo con il domani, verso il quale Saipem ha sempre puntato lo sguardo e motore del nostro successo. Offriamo soluzioni innovative e personalizzate per rispondere alle esigenze dei nostri clienti e quindi dobbiamo essere sempre al passo coi tempi. La nuova campagna vede Saipem protagonista di un confronto diretto e aperto, nel quale è pronta a mettersi in gioco mettendo a fattor comune tutto il suo ingegno, la sua creatività e la sua passione per anticipare un mondo 4.0 in cui energia e mobilità saranno sempre più accessibili e sostenibili”.