Saipem, nel primo semestre 885 mln di perdite e 4.8 mld di ordini

Saipem nel corso del primo semestre ha acquisito nuovi ordini per un totale di 4,837 miliardi di euro, contro i 9,537 miliardi dei primi 6 mesi del 2019. Il portafoglio ordini al 30 giugno 2020 ammonta quindi a 22,245 miliardi (5,480 miliardi nell’Engineering & Construction Offshore, 14,573 miliardi nell’Engineering & Construction Onshore, 516 milioni di euro nel Drilling Offshore e 1,676 miliardi nel Drilling Onshore), di cui 3,306 miliardi da realizzarsi nel 2020. Il portafoglio ordini comprensivo di società non consolidate al 30 giugno 2020 ammonta a 25,537 milioni di euro.

Saipem ha chiuso il primo semestre con una perdita di 885 milioni di euro contro un utile di 14 milioni registrato nello stesso periodo dello scorso anno. Il risultato - spiega una nota del gruppo - sconta una serie di svalutazioni, tra cui quelle relative alla divisione Drilling Offshore per 590 milioni di euro. I ricavi sono invece ammontati a 3,675 miliardi di euro di euro, a fronte dei 4,519 miliardi del primo semestre del 2019.

Svalutazioni e oneri non ricorrenti hanno pesato complessivamente sul bilancio del semestre per 753 milioni di euro, di cui 493 milioni nel solo secondo trimestre (tutte nel 'drilling'), periodo in cui la perdita è stata di 616 milioni. A livello complessivo, la perdita adjusted del semestre si attesterebbe a 132 milioni di euro. L'ebitda del semestre è stato di 271 milioni (574 milioni nel primo semestre 2019), di cui 31 milioni nel secondo trimestre. L'ebit ha registrato una perdita di 711 milioni, contro un utile di 262 milioni nel primo semestre dello scorso anno. L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno scorso ante Ifrs 16 era di 901 milioni di euro, registrando un incremento di 429 milioni rispetto al 31 dicembre 2019 (472 milioni di euro), "principalmente dovuto all'entrata in piena operatività di progetti acquisiti nel 2019, al rallentamento dei progetti a causa degli effetti della pandemia e allo slittamento di alcune attività concordato con i clienti". L’indebitamento finanziario netto comprensivo della lease liability IFRS 16 (459 milioni di euro) ammonta a 1,360 miliardi di euro (1,082 miliardi al 31 dicembre 2019).