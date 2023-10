Saipem, utile in positivo. Consob revoca l'obbligo di informazioni integrative

Saipem torna in utile nei primi 9 mesi del 2023

Saipem ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno con ricavi in crescita del 18,7% a 8,36 miliardi di euro. Il margine operativo lordo è balzato del 43,8% a 640 milioni e il risultato netto è stato positivo per 79 milioni, rispetto a una perdita di 138.

Il gruppo ha acquisito nuovi ordini per 11,91 miliardi, il 72,1% in più rispetto al 2022, di cui oltre l'80% nelle attività su acque profonde (offshore). Positiva per per 125 milioni la posizione finanziaria netta post-Ifrs 16, contro il passivo analogo di 171 milioni nel 2022.

La Consob revoca l'obbligo di informazioni integrative

La Consob ha revocato l'obbligo di divulgazione di informazioni integrative nelle rendicontazioni contabili periodiche di Saipem deciso nel maggio del 2022. Lo si legge in una nota in cui Saipem sottolinea che la Commissione si è pronunciata sull'istanza proposta dal gruppo stesso.

Tale obbligo era scattato in concomitanza con la presentazione del prospetto informativo sull'aumento di capitale da 2 miliardi del gruppo per il risanamento finanziario dopo il buco da 2,38 miliardi sui conti del 2021.