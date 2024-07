Sammontana, perfezionata la partnership con Forno D'Asolo: nuovo polo dei dolci e gelati surgelati

Sammontana-Forno D'Asolo, partnership per nuovo gruppo

A seguito dell’autorizzazione dell’Antitrust, è stato perfezionato il closing dell’operazione annunciata il 5 febbraio scorso grazie alla quale la famiglia Bagnoli e Frozen Investments S.à r.l., una società di investimento di Investindustrial VIII, gestita in modo indipendente (“Investindustrial”) hanno avviato una partnership per creare una nuova realtà industriale italiana, di rilievo internazionale, nel settore del gelato e dei prodotti da forno e pasticceria surgelati, attraverso l’unione di Sammontana, di proprietà della famiglia Bagnoli, con FdA Group (“Forno d’Asolo”).

La famiglia Bagnoli, Investindustrial e il senior management deterranno il 100% del nuovo gruppo con il controllo operativo che resta nelle mani della famiglia e Investindustrial che guiderà l’espansione internazionale. La nuova realtà nasce dalla volontà di sviluppo e dalla visione industriale della famiglia Bagnoli - che ha fondato e guida Sammontana da tre generazioni - e di Investindustrial, gruppo europeo di investimento fondato nel 1990 da Andrea C. Bonomi, nonché del senior management delle società.

La partnership tra la famiglia Bagnoli e Investindustrial consentirà di valorizzare a pieno la forza competitiva di marchi simbolo dell’eccellenza italiana, quali Sammontana, Bindi, Tre Marie, Forno d’Asolo e Il Pasticcere, insieme all’impegno a favore dello sviluppo sostenibile che ha contrassegnato il percorso di Sammontana e Investindustrial nell’ultimo decennio. L’espansione sul piano internazionale, che rafforzerà la presenza di FdA Group negli Stati Uniti e nei principali Paesi europei attraverso proprie organizzazioni produttive e distributive, si avvantaggerà dell’esperienza e della rete di Investindustrial per implementare un processo di ‘buy and build’ oltre che di crescita organica.

Il gruppo risultante dall’unione di Sammontana e Forno d’Asolo avrà un fatturato di quasi 1 miliardo di euro con stabilimenti produttivi in Italia, negli Stati Uniti e in Francia, e oltre 2.500 dipendenti. La nuova entità opererà attraverso molteplici canali e, in particolare, servirà i principali bar, ristoranti, hotel, rivenditori alimentari e aziende di catering per i prodotti da forno surgelati di pasticceria, dessert e gelato.