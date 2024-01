Sanofi punta sulle malattie rare e acquista Inhibrx: operazione da 2,2 mld

Sanofi punta su malattie rare e acquista Inhibrx: operazione da 2,2 mld

Il gruppo Sanofi ha acquisito Inhibrx, società specializzata nello sviluppo di nuovi farmaci biologici, per quasi 2,2 miliardi di dollari. “Questa acquisizione è in linea con la strategia di crescita del portafoglio di Sanofi, oltre a integrare 30 anni di know-how nel campo delle malattie rare e una comprovata leadership nell’immunologia e nell’infiammazione”, indica il gruppo francese. Sanofi aggiungerà così al suo portafoglio un principio attivo per il trattamento del deficit di alfa-1-antitripsina - una malattia che colpisce principalmente i polmoni e porta al progressivo deterioramento dei tessuti - "potenzialmente il migliore nella sua classe farmacoterapeutica", precisa il comunicato.

“Data la nostra esperienza nel campo delle malattie rare e la nostra crescente presenza in quello delle malattie respiratorie autoimmuni”, questa risorsa, una proteina umana ricombinante denominata Inbrx-101, “si adatterà perfettamente al nostro desiderio di concentrare i nostri sforzi di ricerca e sviluppo su aree chiave di interesse e affrontare le esigenze insoddisfatte dei pazienti affetti da deficit di alfa-1-antitripsina e delle loro comunità”, ha commentato Houman Ashrafian, responsabile della ricerca e sviluppo di Sanofi.

Nel dettaglio, il gruppo precisa che acquisirà "tutte le azioni in circolazione di Inhibrx al prezzo di 30,0 dollari per azione, che rappresenta una transazione in contanti del valore di circa 1,7 miliardi di dollari (su base completamente diluita). Per gli azionisti di Inhibrx è previsto un ulteriore corrispettivo in contanti di circa 296 milioni di dollari. Una nuova società, "New Inhibrx", manterrà attività non correlate a Inbrx-101 e sarà anche capitalizzata con 200 milioni di dollari in contanti".