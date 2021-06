Scandalo Greensill, Credit Suisse è pronta a fare causa a Softbank

Credit Suisse valuta la causa legale nei confronti di Softbank. La possibile azione - si legge sul Sole 24 Ore - sarebbe legata alle vicende della società Usa Katerra. La mossa sarebbe arrivata subito dopo che la banca svizzera si è dovuta affrettata a placare i clienti arrabbiati che potrebbero perdere fino a 3 miliardi di dollari, dopo il crollo di Greensill. Il più grande investitore del gruppo è infatti Vision Fund di SoftBank.

Il fulcro della controversia sono i 440 milioni di dollari che i facoltosi clienti della banca devono a Katerra, un gruppo di costruzioni americano in difficoltà e cliente di Greensill. È anche sostenuto dal Fondo per la visione. Il Financial Times all’inizio di quest’anno ha rivelato che SoftBank ha accettato di fornire a Greensill un’iniezione di liquidità di emergenza nel novembre 2020 per ripagare il debito di Katerra, ma il denaro non ha raggiunto il Credit Suisse Fund come previsto.