Sciopero aerei 24 marzo 2025, la lista dei voli a rischio e quelli garantiti. Come salvare il viaggio

Sciopero aerei 24 marzo 2025: sul sito di Enac è disponibile la lista dei voli garantiti

Possibili disagi per chi deve volare a causa dello sciopero aereo di 24 ore indetto oggi 24 marzo 2025 dai piloti Easyjet e il personale delle aziende handling associate Assohandlers.

Filt-Cgil e Uiltrasporti in una nota affermano che l'agitazione è stata proclamata dal personale di Easyjet "per contrastare il comportamento discriminatorio dell’azienda”. “Le motivazioni di questa discriminazione sono chiare, - si legge ancora nel comunicato - dal mancato riconoscimento della rappresentanza sindacale che copre ben oltre il 20% della categoria fino alla crescente disparità di trattamento rispetto ai colleghi piloti delle basi estere. Tra le contemporanee chiusure della base di Venezia e di quella di Tolosa in Francia ci sono state differenze economiche fino al 75% e mancati riconoscimenti di importanti strumenti di tutela sociale”.

"La compagnia – proseguono le due sigle sindacali – sta registrando un’espansione in Italia che non si vedeva da più di un decennio e i profitti hanno toccato nuovi importanti record. In un tale contesto le risorse che l’azienda pensa di destinare al proprio personale in Italia sembrano essere sempre più esigue e nemmeno si mostra interessata ad ascoltare le istanze dei piloti attraverso una rappresentanza sindacale in forte crescita e che non può più essere ignorata”.

“Auspichiamo – concludono Filt-Cgil e Uiltrasporti – che l’azienda interrompa il proprio atteggiamento, instaurando un rispettoso e sano dialogo tra le parti, ma se ciò non dovesse accadere, sarà inevitabile far sentire sempre più forte la voce dei piloti della compagnia".

L’Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ha pubblicato sul proprio sito i voli garantiti nonostante lo sciopero, a partire dai voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso. Sono garantiti anche tutti i voli, inclusi quelli charter autorizzati e notificati prima della proclamazione dello sciopero, programmati per la partenza dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 18:00 alle 21:00.