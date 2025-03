Londra, incendio all'aeroporto di Heathrow: come ottenere il rimborso per il volo cancellato

Dopo l'incendio di questa mattina, l'aeroporto di Heathrow, uno dei più grandi in Europa, è finito nel caos tra ritardi e voli cancellati. E ora come fare per farsi rimborsare? Tutele, diritti dei passeggeri e come fare richiesta di rimborso: tutto quello che c'è da sapere.

LE TUTELE

Le tutele si applicano ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario, ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo cha non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale. - A CHI NON SI APPLICANO: Non si applicano ai voli in partenza da un Paese non comunitario con destinazione un Paese dell'Ue operati da compagnie aeree non comunitarie. In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto, nonché della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999.

DIRITTI DEI PASSEGGERI

Il passeggero ha diritto alla scelta tra tre opzioni: rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata, l'imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all'operativo della compagnia aerea, imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero. Per quanto riguarda l'assistenza, sono previsti pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa, la sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti per il riavvio quanto prima possibile in relazione all'operativo della compagnia aerea, il trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa.

COMPENSAZIONE

L'ulteriore compensazione pecuniaria di 250, 400 o 600 euro (prevista dall'art. 7 del Regolamento ulla base della lunghezza della tratta aerea) non è dovuta nel caso in cui la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali quali le condizioni meteorologiche, gli scioperi, improvvise ed imprevedibili carenze del volo dal punto di vista della sicurezza. A CHI INVIARE LA

RICHIESTA DI RIMBORSO

In caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato del volo, il passeggero deve rivolgersi alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto e/o, in caso di pacchetto di viaggio tutto compreso, al Tour Operator con il quale è stato stipulato il contratto turistico. I siti web dei vettori aerei dispongono in genere di una apposita sezione dove gli utenti possono avviare la pratica di rimborso.